الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

35 معرضًا لـ"أهلا رمضان" بالمنوفية ومراقبة يومية للأسعار بالمراكز

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

بدأت محافظة المنوفية، بافتتاح معارض اهلا رمضان تباعا منها الجاهزه للافتتاح وأخري تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحها.

وجهزت محافظة المنوفية، 35 معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وحددت مدرية التموين بمحافظة المنوفية، أماكن معارض أهلا رمضان والذي يضم 35 معرض للسلع الغذائية منها 6معارض بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية  اما بالنسبة لمركز ومدينة أشمون يتم تجهيز به 7معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة  ومركز ومدينة قويسنا، يتم عمل بها معرضين  وتم وضع اللمسات النهايه بمركز ومدينة الشهداء 5معارض  ومركز ومدينة منوف 4معارض، اما مركز الباجور سيتم 6معارض للسلع ويضم مركز تلا 8معارض باانحاد المركز اما مدينة السادات ستضم 3معارض للسلع الغذائية.

ووضعت محافظة المنوفية،  اللمسات الأخيرة لافتتاح معارض أهلًا رمضان في كل المراكز والمدن بالمحافظة، بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وكبار التجار والموزعين في المحافظة، لتقديم منتجات للمواطنين بأقل من السوق بما يقارب 25%.

ويزور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من معارض “أهلًا رمضان” وعدد من قيادات المحافظة بصفة دورية، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتموينية بالأسعار المتفق عليها، والتي تضمن توفير منتج جيد بسعر أقل من الأسواق.

ومن جهته، أوضح أسامة زين الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه جارٍ إنشاء 35 معرض "أهلًا رمضان" بشكل مبدئي بالتعاون مع المحليات لتحديد أماكن تلك المعارض، وذلك بالتنسيق مع كبار التجار والغرفة التجارية في المحافظة.

وأكد زين الدين، على أن التخفيضات ستكون بين 20% و25%، وسيكون هناك تنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لطرح لحوم ودواجن وأسماك داخل تلك المعارض بأسعار مخفضة يشعر بها المواطن في الشارع.

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