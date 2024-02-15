الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق معارض "أهلا رمضان 2024" بالمحافظات اليوم

اهلا رمضان
اهلا رمضان

انطلقت معارض "أهلا رمضان 2024"، اعتبارًا من اليوم الخميس، في العديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ "جمعيتي" لمن يريد من أصحابها.

 وأشار "المصيلحي"، إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع، مضيفًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض "أهلا رمضان" من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الشركة سوف تطرح شنطة "أهلا رمضان" وتبدأ بـ6 أصناف وتنتهي بـ10 أصناف حسب الطلب، تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلي النباتي، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100، 150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500  طن دواجن مجمدة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن التقرير شمل أيضًا طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تشارك السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بعمل ركن/ جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلًا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلًا رمضان.

وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي".

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
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WhatsApp Image 2024-02-15 at 10.51.57 AM
اهلا رمضان
اهلا رمضان
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لدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان الشوادر منافذ جمعيتي وزير التموين الاتحاد العام للغرف التجارية

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