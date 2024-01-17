الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شابين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم بالشرقية
حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ميكروباص على طريق "العاشر من رمضان- بلبيس" قبل ميدان الطيارة بمركز بلبيس، أسفر عن اصابة شخصين بجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: محمد حمدي، 23 سنة، ومحمد جعفر، 24 سنة، مقيمان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة شخصين إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ميكروباص على طريق العاشر من رمضان- بلبيس قبل ميدان الطيارة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم ميني باص وسيارة ميكروباص طريق العاشر من رمضان - بلبيس الإسعافات اللازمة مستشفى بلبيس المركزى

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