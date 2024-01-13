مصرع مواطن وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بالشرقية

لقى مواطن مصرعه، بينما أصيب شقيقه الأصغر بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق العالوية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق العالوية الصالحية الجديدة نطاق مركز الصالحية الجديدة، مما أسفر عن مصرع" محمد س خ " 43 عاما مقيم الصالحية الجديدة، وإصابة شقيقه "سليمان" 42 عاما مقيم بالصالحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.