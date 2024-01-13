السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم بمركز قطور فى الغربية

جثة
جثة

لقي سائق توك توك مصرعه إثر اصطدامه بعربة بحصان على طريق البحر بين قريتي "سجين _نشيل" التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية.

 

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الاهالي بوفاة سائق توك توك أثر حادث علي طريق البحر بين قريتي "سجين_نشيل"

 

التحريات الأولية أن الجثة لشاب في العقد الرابع ومن عمرة

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب في العقد الرابع ومن عمرة ويدعي "أكرم شعبان أبو عطية" مقيم بقرية سجين بذات دائرة المركز.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.
 

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قريتي سجين نشيل مركز قطور محافظة الغربية توكتوك بعربة بحصان

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