النيابة تُحققي في مصرع طفل تحت عجلات قطار بالعياط

تُباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة لطفل في الـ12 عامًا من العمر، علي قضبان السكة الحديدية بمركز العياط.

وكشفت التحقيقات الأولية أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

تلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.