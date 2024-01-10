التحقيق في إصابة 8 أشخاص في حادث سير بأكتوبر

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق في إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية في حدائق أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن السيارة السوزوكي اصطدمت بالدراجة، نتيجة انحراف عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما أسفر عن إصابة الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى، وحالتهم مستقرة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مرورى في حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبإجراء المعاينة والتحريات، وتبين اصطدام سيارة سوزوكي ودراجة نارية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.