الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد

مصرع وإصابة 14 شخصا
مصرع وإصابة 14 شخصا

تحقق نيابة مايو والتبين الجزئية، في حادث الطريق الدائري الأوسطي بطريق الأوتوستراد الذي انتهي بمصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وجاء فى أقوال الشهود أن الحادث وقع بين ثلاث سيارات، أحدها نقل ثقيل محملة بعدد من أطنان البضائع اختلت عجلة القيادة في يد السائق ليدهس «ميكروباص»، وأخرى ربع نقل بسبب الحمولة والسرعة الزائدة، حيث تفاجأوا بالحادث، وبوفاة عدد من الأشخاص نتيجة الحادث.

تلقى قسم شرطة 15 مايو إخطارًا يفيد بوقوع تصادم مروع على الطريق الدائري الأوسطي بين 3 سيارات ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثث من السيارات.

تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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