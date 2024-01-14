إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 17 شخصًا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادثي سيارتين ميكروباص وسوزكى، بنزلة الطريق الإقليمى، اتجاه بدر.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ووسوزكى، بنزلة الطريق الإقليمى، إتجاه بدر ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة.



تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.