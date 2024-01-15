إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بالإسماعيليه

أصيب اليوم الإثنين، 5 أشخاص بينهم 3 أطفال تلاميذ بإحدى مدارس الإسماعيلية، نتيجة حادث تصادم، أثناء توجههم إلى المدرسة، وتم نقله إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس يقل أطفال تابعين لإحدى المدارس، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتوجه الفورى لرئيس المركز والمدينة اللواء وائل حمزة لمكان الحادث ومتابعة حالة المصابين والاطمئنان على استقرار حالة المصابين ونقلهم بإسعاف المحافظة لتلقى العلاج بالمستشفى وتأمين نقل باقى الطلاب لمدرستهم.