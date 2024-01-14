إصابة 6 أشخاص نتيجة حادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، الأحد، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة وتقوم أوناش المرور برفع أثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة ما تتسبب في انقلابها أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.