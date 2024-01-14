الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص نتيجة حادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

حادث سير
حادث سير

أصيب 6 أشخاص، الأحد، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة وتقوم أوناش المرور برفع أثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة ما تتسبب في انقلابها أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجيزة، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر إسكندرية الصحراوى الجيزة أوناش المرور

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر حادث دراجة نارية فى القليوبية

إصابة 17 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

عاجل.. مصطفى محمد: المناخ أثر علينا.. ونجحنا فى التعادل أمام موزمبيق

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة