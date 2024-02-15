اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص غسلوا 43 مليون جنيه

اتّخذت الإدارة العامة لـ مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءاتها القانونية ضد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بأسيوط؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات.

وقدّرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 43 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة سير التحقيقات.