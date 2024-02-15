الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص غسلوا 43 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص

اتّخذت الإدارة العامة لـ مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءاتها القانونية ضد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بأسيوط؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات.

وقدّرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 43 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة سير التحقيقات.

الأسلحة والذخائر غسل الأموال النيابة العامة محافظة أسيوط

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