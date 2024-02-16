من اليوم ولمدة شهر.. خريطة تحويلات مرورية مهمة فى مدينة نصر

تشهد مدينة نصر بداية من اليوم الجمعة، تحويلات مرورية مهمة، تهم كل قائدي السيارات المارين من تلك المنطقة بشرق القاهرة، والتي تأتي بالتزامن مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات القطار الكهربائي بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

وحرصت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور عقب الإعلان غلق الكلى والجزئى بالإتجاهين (لشارع يوسف عباس) على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم ولمدة (30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا "ليلًا ونهارًا" وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

أولًا: محطة الاستاد

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني، وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانيًا: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيسارًا شارع المهندسين العسكرين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين، وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادي الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثًا: محطة جامعة الأزهر

استكمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين في الاتجاهين، وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا اتجاه شارع الطيران فيمينًا اتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوي يسلك يمينًا شارع الطيران واستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع علي أمين، يسلك يسارًا شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران.

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.