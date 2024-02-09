تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ مشروع المونوريل بخط أكتوبر

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى، الموازى تحديدًا أسفل الطريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت".

وتستلزم الأعمال الغلق الكلى للميدان الكائن بطريق المحور المركزى الموازى بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة شهر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9 /2 /2024 وحتى صباح يوم السبت الموافق 9 /3 /2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزى

سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزى وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الأولى"، وصولًا إلى المحور المركزى الموازى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزى الموازى واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية

سيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق المحور المركزى الموازى بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزى الموازى إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتى سكيب تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الثانية"، وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى "مسار التحويلة الأولى"، وصولًا إلى المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.