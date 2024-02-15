سقط من أعلى نخلة.. مصرع خمسيني أثناء عمله في قنا

لقي خمسيني مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية جراجوس، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور وأُخطرت النيابة العامة على الفور لتولي التحقيقات عقب ايداع الجثة بمشرحة المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع خمسيني إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية جراجوس مركز قوص.

وبعد الفحص تبيّن مصرع "عبدالرازق.م.ا، يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر سقوطه من أعلى نخلة في قرية جراجوس مركز قوص حيث كان يمارس عمله في النخيل وسقط فجأة.

وتقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.