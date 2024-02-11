وكيل تعليم قنا يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، أولى فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتشرف على تنفيذها ادارة التعليم الثانوي بالمديرية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

جاء ذلك في حضور الدكتور وائل سيد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأحمد سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية وأحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، وموجهي عموم المواد الأساسية والموجهين الاوائل وذلك بمقر مدرسة الثانوية بنات بقنا.

وأعرب السيد خلال بيان صحفي، صادر عن الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في قنا، عن سعادته بوجوده وسط الطلاب والطالبات فى مسابقة أوائل الطلبة، مشيرًا الى أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء والحث على التفوق الدراسي وتحفيز المتفوقين فهم سفراء لزملائهم في المدرسة، مؤكدًا أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب.

وشارك اليوم في التصفيات النهائية على مستوى المديرية مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة التابعة لادارة نجع حمادى التعليمية ومدرسة العركى الثانوية المشتركة التابعة لأدارة فرشوط التعليمية ومدرسة ابوتشت الثانوية بنين التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، وأسفرت عن فوز مدرسة الشرقي بهجورة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية.

كما أوضح مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، أن كل مدرسة من المدارس المشاركة بالمسابقة تتكون من فريق يتشكل من ستة طلاب (طالبان من شعبة الأدبي، وطالبان من شعبة علمي علوم، وطالبان من شعبة علمي رياضة) وان التصفيات النهائية بدأت اليوم وتستمر على مدار 4 أيام على أن تكون التصفيات النهائية يوم الأربعاء المقبل الموافق، ويتم تصعيد الإدارة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية للتصفيات على مستوى الجمهورية.