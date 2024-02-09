الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى محضر رسمى.. عامل يتهم طليقته بختان ابنته دون موافقته بقنا

الختان
الختان

حرر عامل محضرًا، ضد طليقته بتهمة ختان طفلتهما دون معرفته داخل مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وجار التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بأن عاملا حرر محضرًا ضد طليقته يتهمها بإجراء عملية ختان لابنتهما دون إبلاغه بدائرة المركز.

وقال المواطن يُدعى "ش" إن طليقته قامت بإجراء عملية ختان لطفلتهما التي تبلغ من العمر 11 عامًا، منذ 3 أشهر دون إبلاغه، وعندما علم قام بتحرير محضر ضدها في مركز شرطة نقادة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها والتأكد من صحة أقوال صاحب الشكوى.

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