ضبط 7 لصوص سرقوا 700 ألف جنيه من مصنع ألومنيوم فى نجع حمادى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية في القبض على 7 لصوص بحوزتهم مسروقات بتكلفة 700 ألف جنيه من شركة "مصر الألومنيوم" في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من الرائد محمد امبابي، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي بتمكن قوة أمنية من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مسروقات من منتجات شركة مصر الألومنيوم بدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن المتهمين 7 أشخاص من قرى مختلفة بمركز نجع حمادي بحوزتهم سبائك وأقراص بتكلفة 700 ألف قاموا بسرقتها من منتجات المصنع شركة "مصر الألومنيوم"، تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.