الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

نائبًا عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كرَّم الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، أوائل الدورات التدريبية بالبرامج والدورات التدريبية التي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الثاني من العام 2022/ 2023 وكذلك النصف الأول من العام التدريبي 2024/2023.

وتم تكريم 22 موظفًا من العاملين بديوان عام محافظة قنا، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي شاركوا بها في الفترة من شهر يناير حتى منتصف يونيو الماضي.

كما تم تكريم كل من مدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وقال نائب محافظ قنا إن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل، والتأكيد على أن الالتزام والجدية في العمل هما الأساس للتنمية الحقيقية، كما أن المكرمين كانوا خير سفراء لمحافظة قنا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، موجهًا بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم، والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

من جهتهم، أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال نائب محافظ قنا لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير، مؤكدين على جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حازم عمر نائب محافظ قنا قنا تعليم محافظة قنا اشرف غريب الداودي ديوان عام محافظة قنا

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