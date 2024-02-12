محافظ جنوب الوادى ورئيس الجامعة يشاركان فى افتتاح مؤتمر البحوث الطبية الحيوية

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر البحوث الطبية الحيوية من المعمل إلى التطبيق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد لبيب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا.

من جانبه، قال محافظ قنا، إن جامعة جنوب الوادي بمثابة بيت للخبرة تسهم في خدمة البيئة والمجتمع المحيط، وتقديم معالجة لكل قضايا مجتمعنا، بما فى ذلك المجال الطبي والـوقايـة مــن الأمـــراض، وذلـك بالمزاوجــة بــين النظــريـة والتطبيــق والاستفــادة مــن العـــلم الأكــاديمي فى تغيـير الواقع بمشكلاته ومعطياته وتحديـاتـه، مضيفًا أن المؤتمر سيمنح فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار واكتشاف فرص جديدة، فضلًا عن توسيع نطاق معارف المشاركين، ما يثري البحث العلمي الطبي في مصرنا الحبيبة.

فيما أوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المؤتمر يهدف إلى تعميق التعاون العلمي بين العلوم الأساسية والتطبيقية من خلال استخدام التطبيقات العلمية لحل المشكلات الصحية وتطوير الأبحاث المضادة للأمراض السرطانية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادي، والجمعية المصرية لأبحاث السرطان.

وأضاف "عكاوى"، أن المؤتمر مقسم الى خمس جلسات، كل جلسة تتناول موضوعا تحت عنوان "سرطان الخلايا الكبدية الوضع الحالي والآفاق المستقبلية، تحديثات العلاج البيولوجي، آفاق جديدة في تشخيص السرطان وعلاجه، الآفاق المستقبلية متعدد التخصصات في وجهات النظر المستقبلية للبحوث الطبية الحيوية".

في ختام حفل الافتتاح، قام محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان بتبادل الدروع التذكارية وتقديم الدروع للقائمين على المؤتمر.

يذكر أن الجمعية المصرية لأبحاث السرطان تهدف إلى مساعدة الباحثين عن طريق عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ومساعدة صغار الباحثين في كتابة الأبحاث والتقدم الى المنح والمشروعات، بالإضافة إلى توعية المجتمع المدني بأهمية البحث العلمي في مجال أبحاث الأمراض السرطانية بهدف مواكبة الأبحاث العلمية.