محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، مشروع أعمال احلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة؛ لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كأحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب أسامة الهواري والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن مستشفي الرمد تقع على مساحة 4428 م٢ بتكلفة إجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، فضلا عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لأهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام 2015.

وأضاف الداودي، بأن إعادة احلال وتجديد مستشفى الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.