وكيل تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأحد، مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة باليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، رافقه الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وزينب صالح مديرة المدرسة.

واطمأن وكيل الوزارة على نظافة المدرسة وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول، والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، موجهًا بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

كما حثّ وكيل الوزارة الطالبات على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهن لاستثمار أوقاتهن، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه.

وشدد السيد، على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الاستعدادات والالتزام بكل القرارات واللوائح المنظمة، مع الالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.