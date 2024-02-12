وكيل "تعليم قنا" يتابع الانضباط الإداري وسير العملية التعليمية بنجع حمادي

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الانضباط الإداري وسير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية.

اطمأن الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، مؤكدا علي متابعة القنوات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على العمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، والمتابعة اليومية للحضور والغياب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، موجهًا بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

وحث وكيل الوزارة خلال بيان صحفي صادر عنه، الطلاب على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم لاستثمار أوقاتهم، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه.

وعلى هامش الزيارة، قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، هدية تذكارية لـ راجح صابر الطيب مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية السابق، لبلوغه سن المعاش.