ضبط مخدرات فى 3 محافظات بـ12.5 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية).

مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (4 عناصر إجرامية " اثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6،300 كيلو جرام – 5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس – 4 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" – 7 آلاف قرص مخدر - بندقية خرطوش – فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

مديرية أمن الإسكندرية

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا).

مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات - بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (12500000) جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.