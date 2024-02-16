جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المخدرات في 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، وأسفرت تلك الجهود عن عدة نتائج إيجابية.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامي" له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،400 كيلو جرام – كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس "- فرد محلى وعدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس).

مديرية أمن قنا

ضبط (عاطل" له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – بندقية آلية و12 خزينة وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (800 ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.