الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى منطقة المعصرة

متهمين
متهمين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 9 أشخاص، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

نتائج التحريات الأمنية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).

 وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة المعصرة قسم شرطة المعصرة التنقيب عن الآثار النيابة العامة

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