ضبط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى منطقة المعصرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 9 أشخاص، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

نتائج التحريات الأمنية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.