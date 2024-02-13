حلم الثراء السريع.. ضربات أمنية تقضي على لصوص الآثار وتحمي تاريخ الأجداد

باتت ظاهرة التنقيب غير القانوني عن الآثار تشكل صداعاً مزمناً يؤرق الأجهزة الأمنية يومياً في جميع أنحاء مصر، حيث تبذل هذه الأجهزة قصارى جهدها للكشف عن المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية والغير أخلاقية، والتي تعتبر انتهاكاً للقوانين التي تحمي الآثار المصرية.

وفي الفترة الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة حالات في محافظات مصرية مختلفة، حيث تم القبض على عدد من المشتبه بهم الذين كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل عقارات وحفريات وأنفاق، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وبعض القطع الأثرية المسروقة.

عصابة التنقيب عن الآثار بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 7 أشخاص في القاهرة بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات.

ووفقًا للتحقيقات التي قامت بها أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تم رصد نشاط 7 أشخاص يقومون بالتنقيب داخل عقار يقع ضمن دائرة قسم شرطة التبين.

بعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تمت عملية استهداف للعقار المشار إليه، وتم القبض على المتهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار، وتم اكتشاف حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 متر ووُجِدَت أدوات التنقيب بجوارها. خلال المواجهة، اعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

عصابة التنقيب بالمنوفية والشرقية

وفي حالة مماثلة، تم القبض على 10 بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية. تم ضبط 3 أشخاص في منزل بالمنوفية و7 أشخاص آخرين في الشرقية، وتمت مصادرة أدوات التنقيب والعثور على حفر بداخل المنازل. جرت الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن المنوفية - الشرقية عن ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما ضبط 7 لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

عصابة منطقة المطرية

في شمال القاهرة تحديدًا بمنطقة المطرية، أحالت النيابة العامة شخصين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار. تورط الشخصين في أعمال حفر غير قانونية في عقار، وتم الكشف عنهما أثناء تنفيذ الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية. يأتي هذا كجزء من الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم التنقيب غير القانوني عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار

نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.