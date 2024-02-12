دماء في الأسانسير.. المصاعد الكهربائية بين الراحة والخطر

شهدت الفترة الأخيرة حوادث متكررة كان سببها الرئيسي "المصاعد" أو "الأسانسيرات" بالعمارات مما تسبب في وقوع العديد من الوفيات المتكررة نتيجة سقوط الأسانسير آخرهم مصرع طفلين توأم في حادث أمس الأول بالجيزة.

وخلال شهر يناير وقعت عددًا من الحوادث التي تسببت فيها المصاعد نذكر خلال التقرير التالي أبرزها

مصرع طفلين توأم بالأسانسير

لقى طفل وشقيقته التوأم مصرعهم، في حادث مآساوي، إثر سقوطهما من مصعد بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة.

تلقت النيابة العامة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثتين لصبي وفتاة، سقطا من مصعد بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وعثرت على جثماني لصبي وفتاة يبلغان 15 عاما، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول رجال النيابة العامة للمعاينة.

وهذه الحادثة المأساوية ليست الوحيدة من نوعها، فهناك العديد من الحوادث المشابهة التي تحصد أرواح الأبرياء في مصر بسبب سقوط المصاعد خلال شهر يناير الماضي.

مصرع ام ونجلها سقط بهما مصعد العمارة بـ بني سويف

لقيت موجهة لغة عربية في مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مصر، مصرعها برفقة ابنها بعد سقوط مصعد العمارة الذي كانا فيه.

وتم نقل جثة السيدة إلى مستشفى بني سويف العام وتأكدت وفاتها بسبب النزيف الشديد بالجمجة جراء الحادث.

وتم إخطار جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في هذه الواقعة.

مصرع شخص أثناء محاولته الخروج من الأسانسير بـ المحلة الكبرى

لقي مدرس لغة عربية مصرعه في حادث مروع بمدينة المحلة الكبرى، بعد أن انهار مصعد العمارة الذي كان يستخدمه للعودة إلى منزله.

وأكدت التحقيقات أنه تعرض لنزيف داخلي وكسور وجروح نتيجة سقوطه من الأسانسير الذي تعطل بسبب انقطاع الكهرباء.

وأبلغت الشرطة النيابة العامة بالحادث، ونقلت الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، وطلبت النيابة الكشف الطبي على الجثمان وتسليمه لذويه، وكلفت البحث الجنائي بالتحري حول الحادث والتأكد من خلوه من أي شبهة جنائية.

مصرع عاملين إثر سقوط مصعد بالشرقية

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة اودت بحياة شابين عقب سقوط المصعد بهم داخل أحد المصانع لفظوا أنفاسهما الأخيرة وماتوا في الحال، وتم نقلهم للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.