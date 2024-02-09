الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقطا من "الأسانسير".. النيابة تُحقق فى مصرع توأم بفيصل

النيابة العامة
النيابة العامة

انتقلت النيابة العامة لموقع  سقوط صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، ما تسبب في مصرعهما، وذلك برفقة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمانين. 

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة النجدة بالجيزة، يفيد بالعثور على جثتين لصبي وفتاة، سقطا من مصعد بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة.

على الفور انتقلت قوة من رجال مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمانين لصبي وفتاة يبلغان 15 سنة، وتم التحفظ على الجثمانين لحين وصول رجال النيابة العامة للمعاينة.

النيابة العامة سقوط صبي التوأم مصعد العقارات الجيزة

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