التحقيق فى وفاة راكب مصرى على طائرة قادمة من جدة

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة إجراءاتها في وفاة راكب مصري مُسن فور نزوله من الطائرة السعودية القادمة من جدة، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفي البكري.

التحقيق في وفاة راكب مصري على سلالم طائرة قادمة من جدة

تلقى رجال الأمن بمطار القاهرة بلاغًا بسقوط مسن أثناء نزوله من الطائرة السعودية القادمة من جدة، فعلى الفور تم نقله إلى مستشفي منشية البكري، وتبين أنه سائق يدعى «علاء. ع» 44 عامًا، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى منشية البكري لإعداده للدفن.