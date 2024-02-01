بسبب سيجارة.. التحقيق فى إصابة مسن بحروق داخل مركز علاج طبيعى بالدقى

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراءاتها في إصابة "مسن" بحروق داخل مركز علاج طبيعي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء انتظار المصاب لجلسة علاج طبيعي، سقطت سيجارة يقوم بتدخينها على كرسي بالخطأ، فحدث اشتعال للنيران، وتمكنوا من السيطرة على النيران ونقل المصاب إلى المستشفى.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدقي ببلاغ من مستشفي العاصمة بوصول "محسن. م"- 79سنة- بالمعاش، مصاب بحروق من الدرجه الثالثة والثانية بنسبة 30% بالمئة بأماكن متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

نتائج الفحص والمعاينة

وتبين من خلال الفحص أثناء تواجده بمركز للعلاج الطبيعي لتلقي العلاج إثر عملية بالعمود الفقري وحال جلوسه على كرسي بالغرفة ممسكًا سيجارة مشتعلة سقطت من يده سهوًا فنشبت بجسده، وقام بالصياح وتمكن العاملون بالمكان، من إنقاذه واصطحابه إلى المستشفى.

وهم أخصائي علاج طبيعي ومساعد تمريض، وأخصائي علاج طبيعي، وأكدوا ما جاء بالفحص وأن المسن لتلقي العلاج بمفرده وأنه من معتادي التدخين بالغرفة، وتبين أن المركز عبارة عن طابقين أرضي وأول بإجمالي ١١ غرفة بالعقار المكون من 8طوابق وتبين آثار حريق بسيط بسرير الغرفة بالطابق الأول، وأكدت كاميرات المراقبة صحة الواقعة وحدوث الواقعة بحضور المجني عليه بمفرده.