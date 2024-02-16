ضبط 4 متهمين بحيازة 7 كيلو مواد مخدرة فى حلوان ومصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما (4٫070 كيلو جرام لمخدر البودر – طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.