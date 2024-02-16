الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بحيازة 7 كيلو مواد مخدرة فى حلوان ومصر الجديدة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما (4٫070 كيلو جرام لمخدر البودر – طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.  

مصر الجديدة مخدر البودر حلوان قسم شرطة حلوان مخدر الحشيش

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