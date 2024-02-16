الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بينهم 63 بندقية.. ضبط 114 متهمًا بـ158 سلاحًا ناريًا خلال حملة أمنية

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

وجهت أجهزة  وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

نتائج الحملة

 أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 158 قطعة سلاح نارى بحوزة 114 متهم ضمت، "21 بندقية آلية، 42 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 89 فردًا محليًا، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، و201 قطعة سلاح أبيض"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية حملة أمنية الأسلحة النارية بندقية خرطوش فرد محلى قضايا الأسلحة النارية

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