بينهم 63 بندقية.. ضبط 114 متهمًا بـ158 سلاحًا ناريًا خلال حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

نتائج الحملة

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 158 قطعة سلاح نارى بحوزة 114 متهم ضمت، "21 بندقية آلية، 42 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 89 فردًا محليًا، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، و201 قطعة سلاح أبيض"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.