الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 315 تاجر مخدرات فى المحافظات

ضبط متهمين
ضبط متهمين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 تفاصيل المضبوطات خلال الحملات 

 أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 290 قضية مواد مخدرة بإجمالى 315 متهمًا، وقد ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت "130٫262 كيلو جرام"، كمية من مخدر البانجو وزنت "28٫570 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيدرو وزنت "22٫440 كيلو جرام"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "15٫977 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الشابو وزنت "6٫797 كيلو جرام".

كما ضمت المضبوطات، كمية من مخدر الأفيون وزنت "5 كيلو جرامات"، كمية من مخدر الآيس وزنت "1٫310 كيلو جرام"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت "1٫172 كيلو جرام"، كمية من مخدر البودر وزنت "735 جراما"، "1630" قرصا مخدرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية أعمال البلطجة الأسلحة النارية قضايا المخدرات مخدر الحشيش مخدر الهيدرو

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