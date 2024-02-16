الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 40 قضية اتجار فى النقد الأجنبى بـ15 مليون جنيه

لعملات الأجنبية
لعملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (40) قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه). 

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الامن العام جرائم الأموال العامة الاموال العامة العملات الاجنبية أسعار العملات السوق المصرفي

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