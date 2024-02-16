16 ألف مخالفة مرورية و9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة خلال 24 ساعة

وجَّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (16417) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.