الأمن يعيد 17 دراجة نارية مسروقة إلى مالكيها

وجَّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط "332" دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط "17 دراجة نارية" مُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.