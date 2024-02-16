تنفيذ أكثر من 63 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "63331" حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمت "211" حكم جناية، "21065" حكم حبس جزئى، "3701" حكم حبس مستأنف، "29295" حكم غرامة، و"9059" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.