الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تنفيذ أكثر من 63 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأمن المصري
الأمن المصري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "63331" حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمت "211" حكم جناية، "21065" حكم حبس جزئى، "3701" حكم حبس مستأنف، "29295" حكم غرامة، و"9059" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية مستوى الجمهورية حملة أمنية الأسلحة النارية حكم قضائى

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