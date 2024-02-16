الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استوليا على 3 ملايين جنيه.. ضبط مستريحى المراهنات الرياضية فى أسيوط

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريحي المراهنات الرياضية، بأسيوط، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقى مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط، بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح، والتي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية والمحافظ المالية المربوطة على خطوط الهواتف المحمولة، وقيامهما بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالترويج لنشاطهما الإجرامي. 

 تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت "3 ملايين جنيه"- مبلغ مالي "عملات أجنبية"- 7 هواتف محمولة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.. وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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