ضبط 541 قضية تموينية بينهم 204 أطنان دقيق وأرز وسكر

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (688) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة (541 طن سلع تموينية أبرزها "94 طن دقيق، 91 طن أرز، 19طن سكر" 135 ألف لتر مواد بترولية – 58 ألف عبوة سجائر).

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.