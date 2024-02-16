الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تجتمع مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

عقدت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة، في إطار المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد تزامنًا مع شهر رمضان.

وتنطلق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، اليوم الجمعة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 "2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية. 

وتوفر وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

 يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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