أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك مع بداية شهر أمشير القبطي وتباين الحالة الجوية في مختلف بقاع الجمهورية على مدار اليوم الواحد ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار وحركة رياح.

حالة الطقس اليوم في القاهرة السبت 17-2-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وطقس دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية خلال الساعات الليل الأولى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود خلايا رعدية عملاقة تؤثر على محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية، وهناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.

وبينت الأرصاد الجوية وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على 7 محافظات هي (مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد) على فترات متقطعة، إذ حذر الخبراء من ملامسة أعمدة الإنارة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 17 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الاسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 19 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 21 والصغرى 09 درجة مئوية.