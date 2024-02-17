السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك مع بداية شهر أمشير القبطي وتباين الحالة الجوية في مختلف بقاع الجمهورية على مدار اليوم الواحد ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار وحركة رياح.

حالة الطقس اليوم في القاهرة السبت 17-2-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وطقس دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية خلال الساعات الليل الأولى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

txt

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

txt

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من تخفيف الملابس: "احنا لسه فى الشتا"

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود خلايا رعدية عملاقة تؤثر على محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية، وهناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.

وبينت الأرصاد الجوية وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على 7 محافظات هي (مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد) على فترات متقطعة، إذ حذر الخبراء من ملامسة أعمدة الإنارة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 17 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

txt

استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات

txt

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 18  والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الاسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 19 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 21 والصغرى 09 درجة مئوية.

اقرأ المزيد 

استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات

حالة الطقس اليوم الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة طقس مائل للبروده الحالة الجوية سقوط أمطار

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم السبت 17-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 17-2-2024

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 العالمية والمحلية

سعر الذهب اليوم السبت 17-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأميركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح