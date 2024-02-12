سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر.. والأسعار العالمية بالدولار

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس لحفظ قيمة أموالهم في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع في الأسواق المصرية وذلك مع ثبات أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

يحرص قطاع كبير من المواطنين المقبلين على الزواج على شراء مشغولات ذهبية في عيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية لذلك يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 حيث استقر عند مستوى 3650 جنيه فيما أكدت شعبة الذهب في الغرفة التجاية بالقاهرة أن تحديد أسعار تداول الذهب في مصر حاليا أمر صعب للغاية نظرا للتقلبات الحاصلة في السوق بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

ويفضل الراغبين في استثمار مدخراهم في شرلاء جنيه ذهبي يزن 8 جرامات من عيار 21 والذي بلغ سهره حاليا نحو 28.800 جنيه والذي يعد القطع الذهبية الهامة لدى المستثمرين في مجال الذهب حاليا.

وجاءت الأسعار في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 4171 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل نحو 3128 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14 سجل نحو 2433 جنيه.

سعر الذهب عالميا بالدولار

استقرار في أسعار الذهب عالميا عند 2026 دولار للأونصة حيث يسيطر على تحركات الأونصة العالمية حالة من الصمود أمام توقعات بتأجيل خفض الفائدة الأمريكية بسبب التوترات في الشرق الأوسط نتيجة حرب غزة والضربة الأمريكية البريطانية للحوثيين في اليمن.

وأكد الخبراء أن الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% بعد ارتفاع قيمة العملة الأمريكية بداية هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى منذ 3 شهور ويجبره على التراجع حيث وجد عدد من العوامل التي تساعده على الصمود.

وأكدت تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك للأوضاع الاقتصادية وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة طويلة ولم يحددو وقت معين للخفض.

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