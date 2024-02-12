للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

يحرص الشباب مع اقتراب موعد زواجهم على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم ببداية تعاملات اليوم مبلغ 3650 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا بالسوق المصرية، وذلك بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-2-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-2-2024، في السطور التالية، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية وبورصة الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء بالسوق المصري بمبلغ 4171.4 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 12-2-2024، وصل مبلغ 3128.5 جنيه، وذلك بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين الموافق 12-2-2024، وجاء بمبلغ 2440.2 جنيه وذلك بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين ١٢ فبراير في مصر مبلغ 29200 جنيه بدون مصنعية أو بدون ضريبة، وذلك وفقًا لشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، سجلت الأوقية 2027 دولار.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام: 4228 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام: يسجل 10570 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21140 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42280 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 84560 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 131490 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 211400 جنيه.

سعر السبيكة الذهب اليوم الإثنين وزن 100 جرام: 422800 جنيه.

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أسعار الذهب المستعمل في مصر اليوم الإثنين

جاءت أسعار الذهب المستعمل بمصر اليوم الإثنين وهي كالتالي:

سعر الذهب المستعمل اليوم الإثنين عيار 24 تداول عند 4057 جنيهًا.

سعر الذهب المستعمل اليوم الإثنين عيار 21 وصل إلى 3550 جنيهًا.

سعر الذهب المستعمل اليوم الإثنين عيار 18 سجل حوالي 3043 جنيهًا.

سعر الذهب المستعمل اليوم الإثنين عيار 14 بلغ نحو 2373 جنيهًا.