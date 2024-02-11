الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب عالميا تراجع لعدة جلسات متتالية مع توقعات باستمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة نحو اسعار الفائدة، بينما اتجهت أغلب شركات الذهب الكبرى في مصر لوقف التداول لليوم الخامس على التوالي مع استمرار تسجيل الذهب ارتفاعات قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم الأحد

 

النوعسعر الذهب اليوم عيار 21سعر الذهب اليوم عيار 24سعر الجنيه ذهبسعر الأونصة
بيع3،670 جنيه مصري4،194 جنيه مصري29،760 جنيه مصري132،122 جنيه مصري
شراء3،550 جنيه مصري4،057 جنيه مصري28،576 جنيه مصري126،892 جنيه مصري 

 

واتجهت كبرى شركات الذهب إلى وقف التداول على أسعاره منذ الأربعاء الماضي، مبررين ذلك بوجود تلاعب كبير في سوق الذهب مما أدى إلى استمرار تسجيل الذهب ارتفاعات قياسية، واستقرت شاشات عرض الأسعار الخاصة بأكبر منصات الذهب في مصر عند سعر 3650 جنيه سعر الذهب اليوم عيار 21. 

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الأونصة اليوم 

سجل سعر الأونصة خلال تعاملات اليوم الأحد 2023.5 دولار أمريكي في سوق الذهب. 

 

سعر الذهب عالميا الآن

 

سجل سعر الذهب عالميا في جلسته الأخيرة تراجع مستمر بضغط من تزايد توقعات الأسواق حول إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسته النقدية عند مستويات متشددة لفترة أطول.

وسجل سعر الذهب عالميا في آخر جلسة تداول له يوم الجمعة تراجع في أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.11% لتسجل نحو 2032.07 دولار للأوقية، بينما استقرت أسعار الذهب الآجلة قرب مستوى 2037.1 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.05%.

وأجرع المحللون تراجع سعر الذهب عالميا إلى  توقعات بعدم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة، وقال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توماس باركين بأن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن البنك يأمل في حدوث تغييرات جيدة  قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، وهذه الآمال هي  ما تستدعي الانتظار حتى يظهر التضخم تباطؤا ملحوظا.

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