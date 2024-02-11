سجل سعر الذهب عالميا تراجع لعدة جلسات متتالية مع توقعات باستمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة نحو اسعار الفائدة، بينما اتجهت أغلب شركات الذهب الكبرى في مصر لوقف التداول لليوم الخامس على التوالي مع استمرار تسجيل الذهب ارتفاعات قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد

النوع سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الجنيه ذهب سعر الأونصة بيع 3،670 جنيه مصري 4،194 جنيه مصري 29،760 جنيه مصري 132،122 جنيه مصري شراء 3،550 جنيه مصري 4،057 جنيه مصري 28،576 جنيه مصري 126،892 جنيه مصري

واتجهت كبرى شركات الذهب إلى وقف التداول على أسعاره منذ الأربعاء الماضي، مبررين ذلك بوجود تلاعب كبير في سوق الذهب مما أدى إلى استمرار تسجيل الذهب ارتفاعات قياسية، واستقرت شاشات عرض الأسعار الخاصة بأكبر منصات الذهب في مصر عند سعر 3650 جنيه سعر الذهب اليوم عيار 21.

سعر الأونصة اليوم

سجل سعر الأونصة خلال تعاملات اليوم الأحد 2023.5 دولار أمريكي في سوق الذهب.

سعر الذهب عالميا الآن

سجل سعر الذهب عالميا في جلسته الأخيرة تراجع مستمر بضغط من تزايد توقعات الأسواق حول إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسته النقدية عند مستويات متشددة لفترة أطول.

وسجل سعر الذهب عالميا في آخر جلسة تداول له يوم الجمعة تراجع في أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.11% لتسجل نحو 2032.07 دولار للأوقية، بينما استقرت أسعار الذهب الآجلة قرب مستوى 2037.1 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.05%.

وأجرع المحللون تراجع سعر الذهب عالميا إلى توقعات بعدم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة، وقال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توماس باركين بأن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن البنك يأمل في حدوث تغييرات جيدة قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، وهذه الآمال هي ما تستدعي الانتظار حتى يظهر التضخم تباطؤا ملحوظا.

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