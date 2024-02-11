كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر وأسعار الأونصة بالدولار؟

سجل سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بسعره الأيام الماضية، حيث تراجع السعر بقيمة 50 جنيه لعيار 21 بينما انخفض سعر جرام 18 بنحو 42 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في سوق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد ليسجل نحو 29200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 ليسجل قيمة 3129 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21

انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل قيمة 3650 جنيهًا.

سوق الذهب

تشهد أسواق الذهب في مصر عدم استقرار في الأسعار، حيث قامت العديد من المنصات الشهيرة بتعليق نشر أسعار الذهب حتى يتم ضبطها، رغم ذلك لم تتوقف حركة البيع والشراء فتتعامل محلات الصاغة بشكل طبيعي وتستمر عمليات البيع والشراء.

توقعات سوق الذهب

وتوقع الخبراء، أن تحديد الأسعار بدقة يعتبر أمرًا صعبًا نظرًا للتقلبات الحاصلة في الأسواق، لكنه توقع أن يسود الاستقرار في التعاملات والأسعار خلال الفترة القادمة.

و أوضحوا أن أي ارتفاع عالمي في أسعار الذهب سينعكس بالتأكيد على الأسعار المحلية، والعكس صحيح، وأشار إلى أن هناك عدة عوامل، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، تتداخل وتؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب على المستوى العالمي.

سعر الذهب بالدولار

سجلت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2026 دولار فيما سجلت اونصة الذهب التي تزن حوالي 31.1 جرام نحو 129 ألف و733 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

وسجل الجنيه الذهبي في المحلات الصاغة المصرية نحو 30030 جنيها دون احتساب قيمة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة.