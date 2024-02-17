حالة الطقس غدا الأحد في مصر.. وداع الشتاء وبداية تحسن الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد في مصر حيث تشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية بدء من غدا، حيث من المتوقع أن يسود طقسٌ مائل للدفء نهارًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتتجه حالة الطقس غدا الأحد في مصر لأن تكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الوقت من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن هطول الأمطار

وتتوقع الأرصاد أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث تمتد خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما قد تكون متقطعة على فترات في جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية يوم في يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع حدوث أمطار خفيفة وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى فترات متقطعة على مناطق محددة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أما من يوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى الجمعة 23 من ذات الشهر فمن المتوقع استمرار حدوث الشبورة المائية في الفترة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الملاحة البحرية

حالة البحر المتوسط تُظهر أمواجًا معتدلة بارتفاع يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، وتتجه الرياح باتجاه شمال غرب، فيما يخص البحر الأحمر، فإن حالته البحرية هي خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 مترًا، وتهب الرياح باتجاه شمالي غربي.

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