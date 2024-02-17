السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

 يبحث عدد كبير من المواطنين عن  أماكن معارض أهلا رمضان ، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين بإقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات.

وأكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن الهدف الأساسي للوزارة من إقامة المعارض الرئيسية مثل معرض أهلا رمضان، هو التخفيف عن المواطنين وضمان توفير جميع السلع المختلفة بالأسواق.

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أماكن معرض أهلا رمضان 2024

يتم إطلاق معارض أهلا رمضان  لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بجميع المحافظات من خلال عدد من المعارض الكبرى؛ بجانب فروع للمبادرة بداخل السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وتقوم الوزارة بإقامة المعرض الرئيسي في 25 فبراير 2024 بأرض المعارض بمدينة نصر، كما تم افتتاح المعارض بالمحافظات منذ 15 فبراير، وذلك بجميع الميادين الكبري في المحافظات.

أماكن معرض أهلا رمضان بالمحافظات 2024

تشترك جميع المحافظات في إقامة معارض أهلا رمضان وقد حددت كل محافظة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالتفاصيل، كما أعلنت الهايبر ماركت والسلاسل التجارية المشاركة في المعرض، إذ تقوم كل محافظة بإقامة المعارض بحد أدني 3 معارض بكل محافظة مع إقامة الشوادر والسيارات المتنقلة.

وتقوم كل الشوادر بعرض كل السلع الغذائية التي تضم السكر والزيت والأرز والمكرونة والجبنة واللحوم والدواجن والعدس والفول، كما تم الاتفاق علي توفير كل احتياجات المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة: 

(العمرانية، المنيب، إمبابة، الدقي، البدرشين، أبوالنمرس، منشأة القناطر، أطفيح، الصف، الوراق).

أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية: 

(منطقة ميت عاصم، شارع الأهرام، عزبة الزراعة ببنها وبهتيم، وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ومدينة شبين القناطر، والقناطر الخيرية، وطوخ، والخانكة، وكفر شكر).

أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة بورسعيد: 
1- المعرض الأول ببازار بورسعيد الجديد أمام سوق السمك بشارع النصر.
2- المعرض الثانى بمساكن اللنش أمام ميدان الصيادين. 
3- المعرض الثالث أمام مستشفى النصر.
4- المعرض الرابع أمام سينما مصر.

أماكن معارض أهلا مضان بمحافظة السويس:

- المعرض الرئيسي سيقام بميدان الأربعين، وسيتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري، علاوة على عدد المعارض الإضافية بمناطق (الحرفين بحي فيصل، وقريتي جنفية، والعمدة بحي الجناين)، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة. 

أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الوادي الجديد: 

المعرض الرئيسي في شارع الجمهورية أمام مديرية التموين، سوبر ماركت هارمل في حي البساتين، سوبر ماركت الرحمة في حي البساتين، مول المصرية في حي البساتين، سوبر ماركت أولاد حمام في ميدان الشعلة، منفذ أمان في شارع صلاح سالم، وسوبر ماركت أولاد الضمراني في سوق الخارجة، سوبر ماركت جملة سلطان في شارع وصفي، المعرض الرئيسي في مول المصرية في ميدان المستشفى أمام إدارة تموين الداخلة، مول المصرية في مدينة موط الداخلة، مول المصرية في مدينة بلاط، مول المصرية في مدينة باريس، المعرض الرئيسي في السوق الحضارية بجوار سنترال الفرافرة، ومول المصرية في مدينة الفرافرة.

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