"تواصل" و"الاستمرارية".. معارض تشكيلية يمكنك زيارتها الأيام المقبلة

تعد معارض الفن التشكيلي من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في مصر، حيث تساهم في إثراء المشهد الثقافي، وتشجع الإبداع الفني بين الشباب، وتتنوع الأعمال الفنية التي تعرض في هذه المعارض، حيث تضم أعمالًا لفنانين تشكيليين من مختلف الأجيال، وأعمالًا تجسد مناحي الحياة، في الرسم والنحت والتصوير والخزف وغيرها من المجالات الفنية.

وتحظى هذه المعارض بشعبية كبيرة لدى الجمهور، حيث يزورها العديد من محبي الفن من مختلف الفئات العمرية، كما تساهم هذه المعارض في تعريف الجمهور بمختلف المدارس الفنية.

وينظم قطاع الفنون التشكيلية كل عام ما يزيد عن 300 معرض فني في متاحف مصر ومراكز الفنون، وعدد من الأماكن الأخرى والجالريهات المختلفة.

وخلال السطور القادمة يرصد "الدستور" معارض الفن التشكيلي التي ستقام في النصف الأول من شهر يناير، والتي تتمثل في التالي:

معرض تواصل

من المقرر أن يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي "تواصل" يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 في تمام الساعة الـ 6 مساءً بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويستمر المعرض حتى 27 يناير 2024، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً عدا يومي الاثنين والجمعة، بـ1 شارع منشا، محرم بك الإسكندرية.

معرض الاستمرارية

كما يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة سامية الشيخ تحت عنوان "الاستمرارية" وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 في رحاب قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا.

ويستمر المعرض حتى 13 يناير 2024، ويفتح المعرض أبوابه للزائرين يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

مهرجان فن الحلي

كما سيقام يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، مهرجان فن الحلي في دورته الخامسة، بقاعات العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 الساعة 6 مساء، ويستمر المعرض حتى الأربعاء 17 يناير 2024، بمركز الجزيرة للفنون: 1 ش الشيخ المرصفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.

ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

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