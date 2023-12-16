أبرزها "حواديث منسوجة من حرير".. 4 معارض تشكيلية يمكنك زيارتها هذا الأسبوع

يُعد الفن التشكيلي أحد أهم الفنون التي تعكس ثقافة وحضارة الشعوب، وهو يشمل العديد من الأنواع الفنية، مثل الرسم والنحت والتصوير والعمارة، تتنوع المعارض الفنية حسب الموضوع والأسلوب الفني، و تُقام معارض الفن التشكيلي في مختلف أنحاء العالم، وغالبًا ما تكون جزءًا من مهرجانات أو فعاليات ثقافية.

ومعارض الفن التشكيلي لها أهمية كبيرة في المجتمع، فهي تساهم في نشر الثقافة والفنون، ودعم الفنانين، وتعريف الناس بمختلف أنواع الفنون التشكيلية.

يستعرض "الدستور" خلال السطور القادمة عدد من معارض الفن التشكيلي خلال هذا الأسبوع يمكن لمحبي الفن التشكيلي زيارتها.

معرض الخط العربي

يمكن لمحبي الفن التشكيلي زيارة معرض الخط العربي، الذي افتتح يوم 14 ديسمبر 2023 بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

معرض حواديت منسوجة من حرير

يقام الآن بمركز الجزيرة للفنون، معرض الفنانة الكبيرة إكرام عمار تحت عنوان "حواديت منسوجة من حرير" فقد تم افتتاحه يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023.، يستمر المعرض حتى يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ويوجد المركز بـ 1 ش الشيخ المرصفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.

ويضم المعرض مجموعة من أعمال للفنانة منذ حقبة الستينات بخامات مختلفة، مروراُ بأعمال لتلامذتها، إلى أعمالها بأسلوبها الخاص والمبتكر وحتى يومنا الحالي.

ويفتح المعرض أبوابه للزائرين في تمام الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

من هى إكرام الفنانة محمد عمر؟

ويشار إلى أن إكرام محمد عمر، ابنة حدائق القبة مواليد 1940، الفنانة التي نسجت حياتها بين خيوط الإبداع وألوان الفن، وقد التحقت بكلية الفنون الجميلة، القاهرة، قسم ديكور عام 1958، وتخرجت في أكاديمية روما العليا للفنون الجميلة وحصلت على درجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 1966.

وقامت بالتدريس للفنون للأطفال منذ عام 1967 متبنية لإبداعاتهم، تعلمهم أصول الفن وتاريخه وتتعلم منهم الجرأة في الألوان والحرية في التعبير.

معرض سقوط المريخ

ويستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، معرض سقوط المريخ، للفنان كمال السماك، وسوف يفتتح مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 6 مساء بقاعة أجيال (2)، ويستمر المعرض حتى 31 ديسمبر 2023، ويوجد المتحف بـ 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية.

ويفتح المعرض أبوابه للزائرين يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، ويضم المعرض مجموعة من اللوحات للسماك تجسد مناحي عديدة من الحياة اليومية.

معرض الفنان الراحل جميل شفيق

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً استيعاديا للفنان الراحل جميل شفيق بقاعة أفق واحد يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 3 يناير 2024.

ويشار إلى أن جميل شفيق بدوى من مواليد 10 أغسطس 1938، ورحل عن عالمنا يوم 23 ديسمبر عام 2016، وحصل على كالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير 1962، وكان عضو نقابة الفنانين التشكيليين، ونقابة الصحفيين.

أقام الراحل جميل شفيق الكثير من المعارض الشخصية داخل مصر وبالخارج، كما شارك في العديد من الفعاليات الفنية الدولية بمصر وخارجها، وسجل أسمه في عدد من الموسوعات الفنية.

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